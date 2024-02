Sondershausen. In der vergangenen Woche sind Briefe in zwei AfD-Büros in Nordhausen und Sondershausen eingegangen. Der Kyffhäuserkreis leistet Amtshilfe.

Dienstagnachmittag waren Einsatzkräfte des ABC-Zuges des Landkreises in Sondershausen zu einem Spezialeinsatz ausgerückt: Sie sicherten im Auftrag der Polizei die ominöse Substanz, die per Brief bereits vergangene Woche bei den beiden Parteibüros des AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl in Sondershausen und Nordhausen eingingen.