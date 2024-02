Sondershausen. Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, gemeinsame Basteleien oder auch ein Osterbrunch werden in der Stiftstraße 1 angeboten.

Im Hilfe- und Selbsthilfeverein für psychisch kranke Menschen „Lebensbrücke“ in Sondershausen stehen im Monat März verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm, zu denen sich Interessierte telefonisch unter (03632) 757784 oder per E-Mail an lebensbuecke.sdh@t-online.de anmelden können. Am Freitag, 1. März, trift sich die Selbsthilfegruppe der Angehörigen von 10 bis 11 Uhr in den Räumlichkeiten in der Stiftstraße 1. Am Montag, 4. März, arbeitet man von 10 bis 12 Uhr an süßen Handarbeitsprojekten. Die Spielerunde trifft sich am Mittwoch, 6. März, von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 7. März, trifft man sich von 14 bis 16 Uhr zum Kaffee.