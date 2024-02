Bad Frankenhausen.

Am Mittwoch, dem 6. März, ist der Autor Patrick Bahners zu Gast im Gymnasium in Bad Frankenhausen. Er liest um 18 Uhr aus seinem Werk „Die Wiederkehr – Die Afd und der neue deutsche Nationalismus“ und steht im Anschluss für Gespräche bereit. Der Journalist Patrick Bahners untersucht in „Die Wiederkehr“ die Methoden und Strategien der Partei und zeigt auf, weshalb es so schwierig ist, dagegen anzukommen, heißt es in der Ankündigung. Patrick Bahners schildere unterhaltsam und in ungesehener Präzision, wie sich das politische Leben verändert habe und verändern werde, wenn sich der Protest von rechts im System weiter etabliere.