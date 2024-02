Kyffhäuserkreis. Der Kyffhäuserkreis gehört bundesweit zu den 15 Landkreisen mit dem höchsten Anteil ukrainischer Arbeitsloser an der Arbeitslosenquote. Sie zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt einzugliedern, soll dabei helfen, die demografischen Herausforderungen anzugehen. Denn die haben es in sich: der Anteil älterer Beschäftigter nimmt deutlich zu.