Sondershausen. Eine öffentliche Führung zur Klimadatenmessstation bietet Revierförster Ralf Hubert am 23. März in Sondershausen an.

Der 21. März ist traditionell der „Tag des Waldes“, den die FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) bereits in den 1970er-Jahren als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr heißt das Thüringer Forstamt Sondershausen zum Waldtag am Samstag, dem 23. März, zu einer öffentlichen Führung in den Possenwald willkommen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Jagdschloss. Thema des Tages ist „Der Possenwald im Klimawandel - wie gestalten wir klimastabile Wälder“. Zu diesem Zweck stellt der örtliche Revierförster Ralf Hubert die Klimadatenmessstation am Possen vor. Diese Hauptmessstation liefert laut Mitteilung bereits seit 30 Jahren eine Vielzahl von Wetter- und Umweltdaten sowie phänologische Daten. Es wird erläutert, wie diese Daten Einfluss auf das Arbeiten in Land- und Forstwirtschaft Einfluss nehmen. „Wir werden Waldbilder sehen, welche zeigen, dass der Klimawandel schon jetzt erheblichen Einfluss auf unsere Wälder hat“, verrät Ralf Hubert.

Die Veranstaltung ist laut Ankündigung kostenfrei und stellt keine besonderen körperlichen Anforderungen an die Teilnehmer.

red