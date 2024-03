Artern. Einwohner aus dem östlichen Kyffhäuserkreis sagen Vorurteilen und Politikverdrossenheit vor Kommunalwahlen den Kampf an. Zusammenarbeit mit Ökumenischer Akademie.

Aufstehen. Jetzt, bevor es zu spät ist, Vorurteile zunehmen und sich rechtes Gedankengut und Hetze weiter verbreiten können. Das „Bündnis für Demokratie und Freiheit“ sprach jüngst in einem ersten offenen Gesprächskreis über das Warum und hörte sich Meinungen und Vorschläge aus einem gut 40-köpfigen Auditorium an. Mehr Leute, als von den Gründungsmitgliedern des Bündnisses erwartet, fanden sich im Bürgerhaus ein. Ein gemischtes Publikum.

Vorurteilen entgegen wirken

Etliche der Anwesenden sind in der Salinestadt und deren Umland bekannte Gesichter, die in Verbänden, Vereinen oder politischen Gremien mitwirken. „Wir müssen an den Vorurteilen arbeiten, die durch Halb- oder Gar-nicht-Wissen entstehen“, schlug Frank Meyer vor. Meyer sitzt als SPD-Vertreter nicht nur im Ortschaftsrat, sondern ist auch als Rettungsschwimmer im Arterner Soleschwimmbad aktiv. Letzteres sorgte im letzten Jahr für Gesprächsstoff, weil sich einige nicht an geltende Baderegeln hielten. Eine Security kam zum Einsatz. Abhilfe bei Verständigungsproblemen leisteten nun Piktogramme, erzählte er.

Idee: Schülersprecher mit ins Boot holen

Gast Werner Bank kommt beruflich wie privat durch seine Arbeit im Freizeitzentrum Artern und als Vorsitzender des Vereins „Kampfkunstschule Artern“ häufig in Kontakt mit vielen Leuten und unterschiedlichsten Nationalitäten. Immer wieder hört er in Gesprächen mit anderen heraus, dass „die uns nicht zuhören“. Gemeint ist die große Politik. Die Unzufriedenheit darüber staue sich auf „und schlägt sich bis nach unten durch“, benannte er Ursachen für Politikverdrossenheit in der Region. Vorhandene Meinungen seien teils sehr vorgefestigt, so Bank weiter. Man müsse aufklären, die Schulen mit einbinden. In jedem Fall „können wir nicht noch wochenlang warten“. Fred Bienert, der nach mehr als 25 Jahren wieder in die Arterner Region zurückgekehrt ist, plädierte dafür, Kontakt zu den Schülersprechern aufzunehmen. Deren Meinung über Hass, Hetze und zum gesellschaftlichen Miteinander solle gehört werden.

Bislang kein AfD-Vertreter in Arterns Stadtrat

„Noch haben wir keine AfD im Stadtrat“, nannte Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) und zugleich eines von 13 Gründungsmitgliedern des Demokratiebündnisses den gegenwärtigen Stand der Dinge. „Aber die Gefahr ist groß“, brachte es Zuhörerin Gerlinde Straka aus Braunsroda auf den Punkt. Die Leute müssen mit den Wahlprogrammen der Parteien konfrontiert werden, schlug sie vor. Mindestens genauso wichtig ist es nach Blümels Ansicht, „die Diskussionshoheit auf den Straßen“ zu behalten und bei rechtsextremen, rassistischen und fremdenfeindlichen Parolen dagegen zu halten. Für den Arterner Stadtchef ist eines aber sonnenklar: „Wenn es sich verfestigt hat, brauchen wir nicht mehr aufzustehen“, regte Blümel die Bevölkerung an, sich jetzt mehr denn je für Demokratie einzusetzen.

Bündnismitglied Jürgen Puchta stimmte der Aussage Blümels zu. „Ich mache hier mit, um den ganz rechten Rand zu verhindern“. Damit das gelingt, sah Zuhörer Gerhard Herold, bekannt von den Arterner Keglern, auch die „etablierten Parteien“ in der Präsenz-Pflicht. Zusätzlich schlug er vor, die Kräfte mit anderen, ähnlichen lokalen Initiativen zu bündeln. Mit Demokratie-Workshops, etwa über Hate Speech (zu Deutsch „Hassrede“), macht sich unter anderem Annett Heinrich vom vhs-Bildungswerk als Bildungsbegleiterin in höheren Schulklassen oder in Belegschaften stark.

Am 26. Mai finden die Kommunalwahlen statt. Dann werden neben Stadt- und Gemeinderäten auch ein Landrat beziehungsweise eine Landrätin gewählt. Das Arterner Bündnis möchte die Landratskandidaten vorstellen – alle, auch den AfD-Kandidaten. Darauf habe man sich zusammen in der Vergangenheit geeinigt, sagte Pfarrerin Lena Burghardt, die moderierend durch den Abend führte.

Kontakt zu Ökumenischer Akademie

In den nächsten Wochen sollen neben weiteren Gesprächen auch Workshops unter Federführung der Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg stattfinden, kündigte Pfarrerin Burghardt an. Man habe bereits Kontakt zum Leiter der Einrichtung, Frank Hiddemann, aufgenommen. Die Ökumenische Akademie unterstützt nach eigenen Angaben beim Umgang mit Rechtspopulismus.

„Die Akademie wolle im Wahljahr 2024 Podiumsdiskussionen und Gesprächstrainings für die Auseinandersetzung mit der Neuen Rechten moderieren beziehungsweise organisieren, um Kirchenkreise zu unterstützen, die ihre Landtagskandidaten befragen wollen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland.

Das Arterner Bündnis, das sich zudem mit der Initiative „Weltoffenes Thüringen“ vernetzen möchte, ist per Mail auf buendnisfuerdemokratieundfreiheit@gmx.de erreichbar.