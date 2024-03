Mit einem neuen Kursangebot der Keramikmalerei geht das Familienzentrum „Düne“ in Sondershausen in das Jahr 2024. Kursleiterin ist Samantha Lechner (hinten Mitte). Viel Spaß hatten auch Emily (links) und Lisa aus Sondershausen beim kreativen Gestalten der Rohlinge, die nun noch gebrannt werden. © Henning Most | Henning Most