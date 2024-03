Sondershausen. Die besten Thüringer Nachwuchsmusiker werden vom 15. bis 18. März in der Musikstadt Sondershausen ermittelt.

Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ wird wieder in Sondershausen ausgetragen. An diesem Wochenende, vom 15. bis 17. März, nehmen fast 180 junge Musikerinnen und Musiker am renommierten bundesweit ausgetragenen Wettbewerb teil, teilte der Landesmusikrat mit.

Am Freitag und Samstag finden die Wertungsspiele in den Kategorien Blockflöte, Blechblasinstrumente und Holzblasinstrumente statt. Samstag bis Sonntag kommen die Wertungsspiele für Zupfinstrumente Solo hinzu. Der Sonntag stehe zudem ganz im Zeichen der Ensemblewertungen. Es werden Wertungen für Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Musical, Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren, sowie die Sonderkategorie „Jumu Open“ zu hören sein.

Die Wertungen sind kostenfrei und öffentlich zugänglich und finden im Achteckhaus, in der Liszt-Halle (Marstall), im Blauen Saal (Residenzschloss) und in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sondershausen statt. Die Abschlussveranstaltungen mit Urkundenübergabe finden im Achteckhaus am Freitag und Samstag 19 Uhr und am Sonntag 18.30 Uhr statt.

Mitte Mai wird dann der Bundeswettbewerb in Lübeck ausgetragen.

Musiker aus dem Kyffhäuserkreis haben sich für den Wettbewerb nicht qualifiziert.

red