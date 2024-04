Sondershausen. Bei einem Unfall in Sondershausen wurde ein 18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mit schwersten Verletzungen wurde ein Radfahrer am Sonntagabend nach einem Unfall in Sondershausen in ein Erfurter Klinikum gebracht Wie die Polizei am Montag informierte, sei der 18-Jährige mit seinem Fahrrad in der Segelteichstraße/Eigeheimstraße auf einer Treppe gestürzt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, die laut Polizei lebensdrohlich waren.

Zu den genauen Umständen des Unfalls ermittele nun die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

