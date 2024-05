Gespannt hören Ingrid Strupf aus Sondershausen, Ursula Woitasky aus Berka, Kristina Maibaum aus Rohnstedt und Dirk Johannes Strotzer (von links) Manfred Kucksch seinen Ausführungen zur Stadtentwicklung von Sondershausen zu. Es war eine Zeitreise über die Jahrzehnte, das mit einer Karte die die Zerstörung durch Bombenangriffe der Alliierten aufzeigte, war der Einstieg in die Nachkriegsgeschichte. Über die 60er bis hin in die Gegenwart berichtete Manfred Kucksch auch über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt, die in Thüringen nach Erfurt die zweit größte Stadt ist, das brachte staunende Gesichter bei den Teilnehmern hervor. Wohnungsnot und Plattenbau, Mangel an Baustoffen das zu DDR-Zeiten war ebenso ein Thema. Die Sorge über Einwohnerrückgang, sowie Kaufkraftverlust und das Ausbluten der Innenstadt in heutiger Zeit kam ebenso bewegend zur Sprache. Ein Rundgang zu markanten Punkten wurde den Interessierten auch gelungenes im Sanierungs- und Städtebau aufgezeigt. © Henning Most | Henning Most