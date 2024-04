An der Schmücke. Im Kyffhäuserkreis wurde ein Kind bei einer Verpuffung so verletzt, dass es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.

Ein Kind erlitt am Montag im Kyffhäuserkreis schwere Verletzungen, als es unter einem Carport zu einer Verpuffung kam. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe das Kind nach ersten Erkenntnissen im Ort An der Schmücke an einem Rasenmäher hantiert und möglicherweise sei es beim Betanken des Gerätes zu der Verpuffung gekommen.

Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen, wie es zu dem Zwischenfall kam, würden derzeit noch andauern.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.