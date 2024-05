Die Vorbereitung für die 900 Jahr Feier von Sondershausen in 2025 laufen bereits. Kostüme, die einst für den Thüringentag von der Nähgruppe der Düne gefertigt wurden, werden gesucht. Michelle Bose von der Stadtverwaltung (links) und Jutta Selle von der Nähgruppe, durften bereits einige Kostüme präsentieren, die sich im Schloss Sondershausne befinden. © Henning Most | Henning Most