Dietenborn. Beim Klosterverein Dietenborn freut man sich über die neue Unterstellmöglichkeit für das Team vom Grill. In den kommenden Tagen wird die Hütte auf Tauglichkeit getestet.

Mit Mitteln aus der Vereinsförderung der Stadt Sondershausen konnte der Klosterverein Dietenborn eine neue Grillhütte anschaffen und die Fläche ringsherum pflastern. Auch viel Eigeninitiative der Vereinsmitglieder war gefragt, so wie Gerd Jung (links) und Torsten Uthleb. Am Mittwoch, 8. Mai, wird die Hütte das erste Mal durch den Verein genutzt. Zum Feiertag am 9. Mai werden von hier aus die vielen Besucher zur Himmelfahrtsparty versorgt.