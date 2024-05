Die Krönung der Fliederhoheiten können Besucher am Freitagabend auf dem Bad Frankenhäuser Marktplatz mitverfolgen. Im vergangenen Jahr beglückwünschte Fliederkönigin Tanja die frisch gekrönte Fliederprinzessin Rebecca (links), was viele per Handykamera festhielten. © Archiv | Ireen Wille