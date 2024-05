Mitorganisatorin und Oberstabsgefreite Alexandra Günther (rechts) verabschiedet sich aus dem Dienst in der Bundeswehr, somit ist es ihr letztes 24-Stunden-Schwimmen in Sondershausen gewesen. Regina Girschle (links) von der DRK-Wasserwacht war mit der Abteilung Schwimmen des SV Rot-Weiß Sondershausen dabei. © Henning Most | Henning Most