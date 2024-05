Kyffhäuserkreis. Ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel war am Freitag zu beobachten. Und mit etwas Glück haben wir am Samstagabend auch noch einmal die Chance auf die Polarlichter.

Wunderschöne Farben beherrschten am späten Freitagabend den Himmel. Vielerorts konnten im Kyffhäuserkreis Polarlichter gesehen werden. So auch in Helbedündorf. Hier fing Kevin Kranhold aus Holzthaleben das seltene Naturschauspiel ein.

Die Chancen stehen ganz gut, auch am Samstagabend Polarlichter zu sehen. Die Erde erlebt aktuell einen extremen Sonnensturm.

Ein Blick auf den Abendhimmel in Holzthaleben. © Kevin Kranhold | Kevin Kranhold