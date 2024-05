Ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel war am Freitag zu beobachten. Und mit etwas Glück haben wir am Samstagabend auch noch einmal die Chance auf die Polarlichter. Franziska Bartsch fotografierte das Ereignis in Holzsußra, vielen Dank!

© Franziska Bartsch | Franziska Bartsch