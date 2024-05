Der Samstag des 30. Fliederfestes in Bad Frankenhausen gehörte wie immer den Fliederhoheiten und ihren geladenen Gästen aus nah und fern. Mehr als vierzig gekrönte Häupter waren der Einladung der scheidenden Fliederkönigin Tanja zum Jubiläumsfliederfest gefolgt, auf sie wartete am Samstag ein straffes Programm. Am Hang unterhalb des Hausmannsturms entstand bei strahlend blau-weißem Himmel auch diesmal wieder das traditionelle Hoheiten-Foto. © Wilhelm Slodczyk | Wilhelm Slodczyk