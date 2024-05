Bad Frankenhausen. Die Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen in Bad Frankenhausen durch. Ein Auto war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen Geschwindigkeitsmessungen durch. Wie die Polizei mitteilt, waren von den insgesamt 581 Fahrzeuge, die an der Messstelle vorbeikamen, 110 bei erlaubten 50 km/h zu schnell unterwegs.

Ein Audi fuhr mit 125 km/h sogar doppelt so schnell wie an dieser Stelle erlaubt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zusätzlich erwartet ihn ein Fahrverbot.

