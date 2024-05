Roßleben. Bei einem Unfall sind am Samstag eine Autofahrerin und ein Simsonfahrer verletzt worden. Der Simsonfahrer ließ sein Fahrzeug stehen und floh zu Fuß.

Nach einem Unfall in der Grenzregion zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt waren am Samstag Polizisten aus beiden Bundesländern im Einsatz. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war eine Autofahrerin in Roßleben auf der Straße Am Schlifter in Richtung Ziegelrodaer Straße unterwegs. Kurz nach dem Anfahren bemerkte sie eine Kollision im Heckbereich. Sie erschreckte sich und fuhr gegen eine Verkehrsinsel gegenüber im Pfaffenrainweg.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, fand sie an der Ecke Am Schlifter eine Simson. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Der Mopedfahrer war nach dem Unfall zu Fuß nach Hause „über die Grenze“ nach Ziegelroda geflüchtet. Die Polizei Sachsen-Anhalt klingelte beim Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille, eine Blutentnahme folgte.

Autofahrerin und Mopedfahrer wurden beim Unfall verletzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden.

