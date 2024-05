Sondershausen. Nach einer Wasser-Havarie in einer Wohnung ist es in der Nacht zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes waren im Einsatz.

Ein 44-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag in Sondershausen für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr zunächst zu einer Wasser-Havarie in eine Wohnung in der Hermann-Danz-Straße gerufen.

Als der 44-jährige Bewohner der Wohnung, aus der das Wasser kam, der Feuerwehr den Zutritt verweigerte, kam auch die Polizei zur Unterstützung. Als die Polizisten die Wohnung betraten, griff sie der 44-Jährige an. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Der Newsletter für den Kyffhäuserkreis Alle wichtigen Informationen aus dem Kyffhäuserkreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da der 44-Jährige auch einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hatte, wurden auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes eingesetzt. Das SEK brachte den Mann unter Kontrolle und fand eine Schreckschusspistole bei ihm.

Weder der Mann, noch Polizeibeamte oder unbeteiligte Dritte wurden bei dem Einsatz verletzt. Der 44-Jährige kam anschließend in medizinische Behandlung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red