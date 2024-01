Mit Herzblut für das Wohl der Pflegebedürftigen in der Wartburg-Region

Wutha-Farnroda Krankenschwester Martina Koch aus Wutha-Farnroda übergibt ihren Pflegedienst an kleines Familienunternehmen in Eisenach

„Der Urlaub kam immer viel zu kurz – rund um die Uhr ging es, auch nachts mussten wir oft raus“, blickt Martina Koch aus Wutha-Farnroda auf insgesamt knapp 30 Jahre im unermüdlichen Einsatz zum Wohle ihrer Patienten zurück. Den „Mobilen Krankenpflegedienst Martina Koch“ gründet die heute 62-Jährige am 1. November 1994. Nach 46 Arbeitsjahren verabschiedet sie sich nun mit ihrem Mann Andreas in den wohlverdienten Ruhestand.

„Es war gar nicht so einfach, jemand für die Nachfolge zu finden“, fährt Martina Koch fort, die mit dem Eisenacher Pflegedienst „VEGAcare“ das perfekte Unternehmen für die Übernahme gefunden hat. Die vor gut anderthalb Jahren gegründete Gesellschaft zur Patientenpflege, die vor Ort im Eisenacher Bürgerhaus an der Ernst-Thälmann-Straße zu finden ist, übernimmt alle Angestellten von Martina Koch.

„Ich war viele Jahre Gemeindeschwester in Farnroda“, sagt Martina Koch über ihre Tätigkeit von 1986 bis kurz nach der Wende. Zuvor verwirklicht sie im damaligen Kreiskrankenhaus Eisenach mit hoher Lernbereitschaft und Leidenschaft ihren Traum vom Beruf als Krankenschwester. Nachdem sich die Schwesternstationen in den Orten im Kreis Eisenach auflösten, sammelte Martina Koch für rund zwei Jahre Erfahrungen in einem Pflegedienst in der Wartburgstadt, meistert ihre Pflegedienstleiter-Ausbildung mit Bravour, bevor sie dann den Sprung in die Selbstständigkeit wagt. Mit einer Angestellten startet sie im Spätherbst 1994. Das Team wächst bis zum Schluss auf zehn Mitarbeiter. Martina Koch freut sich sehr, dass all die Jahre ihr fast ausnahmslos immer Fachkräfte das Vertrauen als Arbeitgeberin schenken.

1650 Patienten in knapp 30 Jahren versorgt

In den knapp drei Jahrzehnten versorgt sie mit ihren Angestellten insgesamt 1650 verschiedene Patienten in Wutha-Farnroda und den Ortsteilen. Weil sich die Schwestern in all den Jahren mit Herzblut um das Wohl der Pflegebedürftigen kümmern, erreichen viele ein sehr hohes Alter. „Unser ältester Patient ist knapp 107 Jahre geworden“, sagt Martina Koch über den einst ältesten Bürger der Wartburgregion, der am 1. März 2015 stirbt. Guter Gesundheit erfreut sich Else Löwenstein, die im September des gerade verstrichenen Jahres ihren 104. Geburtstag gefeiert hat. „Sie war immer allein zuhause und hat fast alles immer selbstständig gemeistert“, schwärmt Martina Koch über ihre frühere Patientin. Die Hochbetagte verbringt ihre verbleibende Lebenszeit nun in einem Feierabendheim.

„Es hat einfach alles gepasst – wir sind auch ein kleiner Pflegedienst und uns schnell einig geworden“, sagt „VEGAcare“-Pflegedienstleiter Mario Salzmann. Auch Geschäftsführer Torsten Sachse freut sich über den reibungslosen Wechsel zum Jahresbeginn mit allen Patienten von Martina Koch. Mit dem neuen Jahr wechselt auch das betreute Wohnen „Haus Heiligenstein“ im Ruhlaer Ortsteil Thal von einem anderen Pflegedienst zum kleinen Eisenacher Familienunternehmen VEGAcare. Mario Salzmann freut sich, dass er ein recht junges und motiviertes Team hinter sich weiß. Dem Team aus Wutha-Farnroda steht dort auch nach der Übernahme weiter ein kleiner Aufenthaltsraum zur Verfügung.