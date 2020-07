Clara Thormann ist die jahrgangsbeste Abiturientin am Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen.

Mühlhausen. Die Absolventen des Evangelischen Schulzentrums Mühlhausen erhalten ihre Zeugnisse in der Kirche Divi Blasii – und einen Schirm, der sie immer beschützen soll.

1,0 für Clara Thormann

Die Traumnote von 1,0 durch Clara Luisa Thormann als Absolventin des Gymnasiums und die 1,2 von Emily Rom als Absolventin der Regelschule sind in diesem Abschlussjahrgang die besten Ergebnisse am Evangelischen Schulzentrum in der Mühlhäuser Friedensstraße. Darüber informiert Schulleiterin Annika Burkhardt.

Die feierliche Zeugnisübergabe fand für das Gymnasium sowie die Regelschule in der Kirche Divi Blasii statt – anders als im vergangenen Jahr allerdings nicht gemeinsam.

Emily Rom ist die beste Zehntklässlerin 2020 am Evangelischen Schulzentrum. Foto: Daniela Hein

Die Gottesdienste standen unter dem Thema „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“

Als Segensgeschenk erhielten alle Absolventen einen Schirm, der sie symbolisch auf ihrem weiteren Weg begleiten soll.

Das beste Abiturergebnis mit einem Zensurendurchschnitt von 1,0 erzielte Clara Luisa Thormann, dicht gefolgt von Marius Pfaff (1,1). Beste des Zehner-Jahrgangs der Realschule wurde Emily Rom mit einem Notendurchschnitt von 1,2. Paula Fritzsche glänzte mit einem Ergebnis von 1,3. Darüber hinaus wurden mit Alida Schmerbauch, Christin Dockhorn sowie Nora Brandt Absolventinnen ausgezeichnet. Sie haben laut Burkhardt „durch ihr besonderes Engagement das schulische Leben bereichert“.