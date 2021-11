100.000 Euro Sachschaden bei Autohausbrand in Mühlhausen

Mühlhausen. Donnerstagabend ist die Feuerwehr nach Mühlhausen ausgerückt, weil ein Autohaus gebrannt hatte. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Beim Brand eines Autohauses in Mühlhausen ist ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, löschte die Feuerwehr den Brand am Donnerstagabend in der Straße Am Felchtaer Bach.

Niemand wurde verletzt. Nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen ist die Brandursache noch unklar.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: