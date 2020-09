1300 Namen sind zusammengetragen

Im Januar stellte der Historiker Marc Bartuschka aus Jena in seinem Vortrag „Den Opfern Gesicht und Stimme geben – Neue Forschungen zu den Mühlhäuser KZ-Außenlagern“ erste Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte von Zwangsarbeit und Ausbeutung von KZ-Häftlingen während des Zweiten Weltkriegs in Mühlhausen vor.

Der Jenaer Historiker Marc Bartuschka forscht seit Herbst des vergangenen Jahres im Auftrag der Stadt Mühlhausen und des örtlichen Geschichts- und Denkmalpflegevereins zu den beiden KZ-Außenlagern. Das der Frauen befand sich am Stadtwald, das der Männer am Wendewehr. Das Forschungsprojekt sollte ursprünglich im Sommer enden, wird aber mehr Zeit in Anspruch nehmen – eine Zwischenbilanz.