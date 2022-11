14.000 Nägel und Pappstreifen prägten Kirche Im Unstrut-Hainich-Kreis

Christine Machate, Andrea Neid und Christiane Opitz (von links) restaurierten die Decke in der Nägelstedter Stiftskirche, die aus einzelnen Holzbrettern besteht.

Nägelstedt. Die Restaurierung der historischen Tonnendecke ist abgeschlossen. Die hatte einige nervenaufreibende Besonderheiten zu bieten.

Die Decke der Stiftskirche in Nägelstedt ist fertig. Seit Juli waren drei Restauratorinnen damit beschäftigt, die hölzerne Tonne in der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Kirche wieder in Schuss zu bringen. Und das war dringend nötig.

Die aufwendigen Malereien waren verdreckt, Wasserschäden haben im unteren Bereich der Decke ihr Übriges getan. Schon früher wurde die Decke wegen des undichten Kirchendaches beschädigt. Im Laufe der Jahre besserten die Gemeindemitglieder immer wieder aus. Das kostete die Restauratorinnen in den vergangenen Monaten viel Kraft. „Die Fugen zwischen den Holzbrettern waren mit Pappstreifen verdeckt“, erklärt Christiane Opitz. Über 14.000 teils stark verrostete Nägel musste sie aus den Brettern ziehen, die die Pappstreifen hielten. Die Pappe war in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach durchnässt worden.

„Diese Methode hat am Anfang sicher gut funktioniert. Der Zahn der Zeit nagt aber auch an Pappe“, erklärt Opitz. Die sollte ursprünglich dafür sorgen, dass Staub und Schmutz nicht durch die Fugen in den Kirchenraum rieselte. Ein Fließ sorgt heute dafür, dass kein Schmutz mehr durchkommt.

Farbe unter Pappstreifen war heller, Malereien fehlten

Im Bereich der Ölgemälde überdeckte die Pappe die ursprünglichen Malereien, so dass die Farbe darunter heller war. Die Farbverläufe waren durch die später hinzugefügten Übergänge grob und passten teilweise nicht mehr zusammen. „Die Gemälde stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die Umrahmungen kamen erst im 19. Jahrhundert dazu. Unter der Pappe existierten deshalb keine Rahmenmalereien“, erklärt Christine Machate.

Nach der Entfernung der Pappe, einer gründlichen Reinigung und der Ergänzung der Malereien ist die Tonnendecke nun wieder ein echter Blickfang – und passt sich so in das Ambiente der Stiftskirche ein, in der durch die Kirchengemeinde in den vergangenen Jahren schon viel passiert ist.

Allein waren die Restauratorinnen in den vergangenen Monaten nicht. Unter anderem wurden sie bei den Holzarbeiten an den Fenstern von Jürgen Pfützenreuter unterstützt. Der Holzbildhauer ist Mitglied der Kirchengemeinde und bringt sich seit vielen Jahren in die Erneuerung der Kirche ein. „Sein Engagement geht weit übers Kümmern hinaus“, sagt Andrea Neid.

Finanziert wurde die Restaurierung der Decke unter anderem durch Mittel vom Kirchenkreis Mühlhausen und dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege.