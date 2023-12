17-Jährige aus Mühlhausen vermisst

Mühlhausen In Mühlhausen wird seit mehreren Tagen eine 17-Jährige vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Seit Dienstag, dem 12. Dezember, wird in Mühlhausen die 17 Jahre alte Michelle Sarah S. vermisst. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei die 17-Jährige gegenwärtig in einem Fachkrankenhaus untergebracht und nach der Berurfsschule nicht wie vereinbart zurück gekehrt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat Michelle Sarah S. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Die Jugendliche ist ca. 1,70 m groß. Sie hat schwarze, lockige Haare und blaue Augen. Bekleidet war sie zuletzt mit einer tarnfarbenen Jacke, einer schwarzen Schlaghose, einer grauen Mütze und blau/grauen Schuhen der Marke Nike. Ein Bild der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht. Nach gegenwärtigen Ermittlungen bestehe die Möglichkeit, dass sich die Vermisste in Stollberg/Erzgebirge oder im Bereich Mühlhausen aufhalten könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

