2020 für Mühlhausen ein Jahr der Großinvestitionen

Mühlhausen. Es war das Jahr, in dem in Mühlhausen große Baumaßnahmen beendet wurden: Freibad am Schwanenteich. Verkehrskreisel am Blobach. Sanierung der Martinistraße. Bau eines Spielplatzes nebst der Gestaltung des gesamten Platzes am Petriteich. Millionenprojekte wurden abgeschlossen, die über Jahre heftig debattiert wurden, deren Sinnhaftigkeit zuweilen infrage gestellt und deren Kosten heftig kritisiert wurden.

Mitte September endete nach nur knapp drei Wochen die erste Freibadsaison nach Jahren des Darbens – und das durchaus erfolgreich. Spätsommertemperaturen und ein symbolischer Eintrittspreis von einem Euro hatten am Mühlhäuser Freibad für einen Besucheransturm gesorgt – mit 10.000 Gästen binnen 17 Tagen. Ziel für die erste „echte“ Freibadsaison 2021 sind 30.000 Gäste, sagt Martin Fromm, der Geschäftsführer der Mühlhäuser Wirtschaftsbetriebe. Sie betreiben das Bad – wie auch die Thüringentherme.

Erst am 1. September war das Bad eröffnet worden, der Termin hatte sich immer wieder durchs Jahr geschoben. Corona trug daran nur eine Teilschuld, dass sich der Abschluss der Arbeiten hinzog, ehe Mühlhausen nach zehn Jahren endlich wieder ein richtiges Freibad hat. 2010 begannen die Überlegungen über einen Neubau am Schwanenteich. Unzählige Stadtratsbeschlüsse und noch mehr Stunden der Debatte folgten. Mittlerweile flossen in den vergangenen Jahren 6,9 Millionen Euro netto in das Gelände, 2,26 Millionen kamen als Förderung für den Bereich Sport vom Freistaat. Auch auf den Straßen wurde gebaut. Ein Jahr dauerte die Sanierung der Martinistraße. 1,8 Millionen Euro kostete die Baumaßnahme, zu drei Vierteln vom Land gefördert.

Deutlich schneller, binnen fünf Monaten, ging der eine Million Euro teure Bau des Verkehrskreisels auf dem Blobach – verbunden aber mit nervenden Umleitungen. Während drei der vier Verkehrsarme und das Kreisel-Auge zwischen Mitte September und Mitte November gebaut waren, dauerte es bis Mitte Dezember, ehe auch der Rest geschafft war, und der Blobach nicht mehr als Schleichweg genutzt wurde.

11.000 Quadratmeter wurden am Petriteich für einen Themenpark mit Spielgeräten, Fontänen, einen Radweg und einen Rundweg umgestaltet. Der Wasserspielplatz hatte ob seiner Kostensteigerung wie das Freibad für viel Diskussion gesorgt und Mühlhausen einen Eintrag ins Schwarzbuch der Steuerverschwendung beschert. Die Kosten von 1,1 Millionen Euro liegen um 245.000 Euro höher als der Planungsansatz. Die Stadtverwaltung begründete das mit Kosten für Beleuchtung, die nicht eingeplant waren, und Bodenproblemen. Aus Sicht des Steuerzahlerbundes hätte das Rathaus von Beginn an genauer hinschauen müssen, um eine derartige Kostenexplosion zu vermeiden. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) hält die Kritik für nicht nachvollziehbar; die Verwaltung habe die Kostensteigerung auch dem Stadtrat plausibel gemacht.

Über Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie hört man Bruns – im Gegensatz zu seinem Bad Langensalzaer Kollegen Matthias Reinz (parteilos) – nie laut klagen. Im Gegenteil. Selbstbewusst hält er gegen: Diejenigen, die schon im frühen Frühjahr geklagt hätten, hätten schon lange Probleme mit dem Haushalt, die nun noch stärker zutage treten. Bruns hält fest an großen Plänen für die Umgestaltung des Erholungsgebietes am Schwanenteich, die Sanierung der dortigen Kulturstätte und die grundhafte Erneuerung von Sport- und Jugendcamp – und er scheut sich auch nicht, ein weiteres Millionenprojekt ins Spiel zu bringen: den Umbau der Allerheiligenkirche in ein Museum für Kinder, das sich dem Thema Landwirtschaft widmet. Der Nach-Corona-Kassensturz wird zeigen, was man sich davon noch leisten können wird – und will.