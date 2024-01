Unter Drogen 23-Jähriger will seine „Oma“ in Mühlhausen besuchen und tritt Türen ein

Mühlhausen Der Mann schrie vor dem Haus der Mühlhäuserin wirres Zeug. Beim Eintreffen der Polizei behauptet er, sie sei seine Oma und weigert sich auch noch, aus dem Polizeiauto auszusteigen.

Eine 59-jährige Mühlhäuserin meldete sich am Sonntagmorgen, 5.30 Uhr, bei der Polizei. Ein fremder Mann stehe vor dem Haus und würde „dummes Zeug labern“. Fünf Minuten später meldete sie sich erneut und sagte, dass der fremde Mann nun alles kurz und klein schlagen würde.

Die Polizei konnte den 23-jährigen Mann im Wohnhaus der Anruferin antreffen. Der polizeibekannte Mann behauptete, dass die Anruferin seine Oma wäre. Laut Polizei stand der Mann sichtlich unter Drogeneinfluss und redete wirres Zeug. Er wolle zu seiner Großmutter und diese Frau sei seine Oma. Da die „Oma“ nicht die Tür öffnete, drückte er die Haustür und trat eine Zimmertür ein.

Während der Maßnahmen am Einsatzort konnte der Täter aufgrund seiner Psychose nicht beruhigt werden, so die Polizei weiter. Aufforderungen der Beamten kam er nicht nach. Er versuchte, Polizisten das Funkgerät aus der Hand zu schlagen und setzte sich unberechtigt in den Funkstreifenwagen. Diesen wollte er nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen. Unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt wurde er aus dem Funkwagen verbracht. Dabei wurden keine Personen verletzt. Durch den Notarzt wurde der Mann auf der Polizeiwache begutachtet und ins ÖHK Mühlhausen eingewiesen. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.