24 Stunden lang wird im Mühlhäuser Stadion pausenlos gelaufen

60 Minuten lang so viele Meter wie möglich laufen – dieser Aufgabe stellen sich ab Freitagabend fünf Staffeln im Stadion in Mühlhausen. Im Bild bei der siebenten Auflage des 24-Stunden-Staffellaufes 2020 Jessica Koch.

Mühlhausen. In Mühlhausen drehen ab Freitag 120 Läufer im Stadion ihre Runden. Der Röblinglaufverein organisiert einen 24-Stunden-Staffellauf. Das sind die Neuerungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Fünf Staffeln, bestehend jeweils aus 24 Läufern, wollen zwischen Freitag- und Samstagabend 24 Stunden lang im Stadion an der Aue in Mühlhausen ihre Runden drehen. Jeder Teilnehmer läuft dabei eine Stunde, ehe sein Staffelkollege ins Rennen geht.

Dieses Gemeinschaftsgefühl in einer Ausdauerstaffel für jedermann ist Ziel des 24-Stunden-Staffellaufes. Der Mühlhäuser Andreas Seise hatte die Idee in die Stadt gebracht und die Veranstaltung unter dem Dach des SV 1899, dann unter dem des Röblinglaufvereins organisiert.

Startzeit rückt vor auf Freitagabend

Für Andreas Seise ist nun Schluss. Der Röblinglaufverein setzt die Organisation des Laufes dennoch fort – wenn auch mit Änderungen. Los geht es nicht mehr Samstagmittag, sondern schon Freitag, 17 Uhr. Die Startgebühr steigt. Die Teilnahme kostet nun pro Läufer 12 Euro (bis 18 Jahre 6 Euro), zwei Euro davon fließen in die Thüringer Kinderhospizarbeit. Die zu unterstützen, das ist seit Jahren Anliegen des Röblinglaufvereins. Es gibt Teilnehmermedaillen, eine kleine Prämie für die Staffeln und – nicht mehr handgeschrieben, sondern online – Urkunden. Die Ergebnisse lassen sich schon im Stadion über einen QR-Code auslesen.

Streckenlänge wird in der Startnummer gemessen

Das höhere Startgeld sei auch wegen des Einsatzes eines Zeitmesssystems notwendig geworden. Statt eines Helfers am Rand zählt nun ein Chip in der Startnummer die gelaufenen Runden, so dass das Verteilen der Runden-Bändchen und das Messen der Laufstrecke per Messrad entfallen. Das alles sorgt dafür, dass der Verein zur Absicherung der Veranstaltung weniger Helfer braucht. Etwa zehn seien es, so Heike Fritzlar, Vorstandsmitglied des Röblinglaufvereins.

Gemeldet ist eine Frauenstaffel, eine Männerstaffel, das Team „Laufend unterwegs“ aus Bad Tennstedt, die Mediziner und die VR Bank Westthüringen. Nachts wird das Stadion illuminiert; mit einem Farbspiel wird jeweils das Ende der Stunde signalisiert. Das läuft über den Musikservice.

Am Samstag ab 11 Uhr, gehen die Kinder an den Start. Das Ziel: „Zwölf Kinder laufen je eine halbe Stunde und engagieren sich damit auch für die Thüringer Kinderhospizarbeit“, erklärt Heike Fritzlar. Für diese Staffel gibt es noch freie Plätze.

Kinder bis 13 Jahre, die an der Nachwuchsstaffel teilnehmen möchten, können sich per Mail anmelden: fritzlar@roeblinglauf.de. Für alle Staffeln wird die Teilnahmegebühr vor Ort gezahlt.