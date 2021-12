24 Türchen öffnen sich in Schönstedt

Schönstedt. Der erste lebendige Adventskalender in Schönstedt soll bei Kindern für Abwechslung sorgen. Wer die Türchen finden will, muss mit offenen Augen durch das Dorf gehen.

Zum ersten Mal gibt es auch in Schönstedt einen lebendigen Adventskalender. Bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Abend ein neues (Haus-)Türchen, hinter dem sich ganz individuelle, weihnachtliche Ideen verbergen.

„Das soll gar nichts besonderes sein. Es geht darum, in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Abwechslung für unsere Kinder zu organisieren und die Vorfreude auf Weihnachten für alle zu steigern“, sagt Initiatorin Nadine Schmidt.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit ihrer Familie ist die 30-Jährige erst vor kurzem nach Schönstedt gezogen. Auf die Idee des lebendigen Adventskalenders kam sie, weil Freunde in ihrem Heimatort Ballhausen auch zum ersten Mal eine solche Aktion auf die Beine stellten.

Die 24 Türchen haben in anderen Orten bereits seit vielen Jahren Tradition. „Es ist eine schöne Möglichkeit für die Menschen, mal wieder rauszukommen. Natürlich alles unter den geltenden Corona-Bestimmungen“, so Nadine Schmidt.

In Schönstedt machte der Kindergarten Ringelwiese mit einer Märchenstunde den Anfang. Der Landmarkt bot am 7. Dezember Punsch an und für die Kinder die Möglichkeit, auf dem Spielplatz zu spielen.

Wer in den kommenden Tagen weitere Türchen entdecken will, müsse mit offenen Augen durch das Dorf gehen, sagt Nadine Schmidt. Lediglich die Straßennamen hängen am Schönstedter Landmarkt und am Kindergarten aus.

Um alle 24 Türchen abdecken zu können, hängte die Initiatorin Zettel auf und startete einen Aufruf in den sozialen Netzwerken. Unterstützt wurde sie dabei von den Müttern des Zwergenbasars. „Die 24 Türchen haben wir schnell zusammenbekommen“, sagt Schmidt, die selbst das sechste Türchen mit Leben füllte.

Die frisch gebackene Schönstedterin will den lebendigen Adventskalender in den kommenden Jahren zu einer festen Tradition in ihrem neuen Heimatdorf etablieren.