25. SALZA-Cup in der Görmarhalle am Stadtrand von Mühlhausen

Zum 25. Mal stand der traditionsreiche SALZA-Cup des FSV Preußen auf dem Programm und ausgerechnet in diesem Jahr mussten die Preußen in die Görmarhalle bei Mühlhausen ausweichen, die Erweiterungsarbeiten in der heimischen Salza-Halle führten zu dieser Alternativvariante. Und das Publikum nahm den vorübergehenden Wechsel an. Zwar war eine vierstellige Zuschauerzahl schon aufgrund der kleineren Halle utopisch, immerhin fanden aber mehr als 500 Besucher den Weg nach Görmar, so dass das Turnier auch in diesem Jahr einen würdigen Rahmen fand.

Der FSV Preußen war natürlich dennoch Veranstalter, das führte zu der kuriosen Situation, dass Preussens „Fan- Stadionsprecher“ Fromm für den auf der Autobahn im Stau stehenden SAW- Moderator Maik Scholkowsky einspringen musste und ausgerechnet in der Halle des ungeliebten Rivalen Union Mühlhausen das Publikum unterhielt. Er machte das gut und neutral, auch wenn das direkte Derby der beiden Vereine die Emotionen natürlich kochen ließ. Als Hauptsponsor fungierte übrigens ein im Fußball keineswegs Unbekannter. Mario Thöring, der Ex- Keeper der Zweitligisten Sondershausen und Mühlhausen sowie frühere Juniorenauswahlkeeper des FC Rot- Weiß ist auch heute noch ein begehrter und schwer zu bezwingender Torhüter der Traditionsteams von Rot- Weiß und Union. Das Turnier war trotz der Ausweichhalle das wohl bisher bestbesetzte, ein Oberligateam, fünf Verbandsligisten und drei Landesklassenteams, das klang richtig gut, doch leider kam allein der Oberligist Martinroda mit seinem stärksten Team. Bei den anderen fehlte eine ganze Reihe von Spielern, auf die man sich vorher gefreut hatte. Das führte dazu, dass das Niveau in diesem Jahr durchaus überschaubar blieb. Lediglich Martinroda spielte durchgängig guten Hallenfußball, verlor aber zweimal gegen Arnstadt und wurde so nur Zweiter. Der Sieger Arnstadt überzeugte vor allem durch Effektivität und gewann genau die richtigen Spiele. Auch ohne den letztjährigen Hallenkönig Lukas Scheuring reichte es so zum Turniersieg, Martin Skabas Finaltor sorgte für den 1:0- Erfolg gegen Martinroda. In den Gruppenspielen scheiterte Titelverteidiger Preußen ebenso mit Mitfavorit Fahner Höhe deutlich, während Union Mühlhausen ein Remis im abschließenden Derby die Halbfinalteilnahme kostete. So qualifizierten sich Martinroda und Erfurt Nord (Staffel A) sowie Arnstadt und Gotha (Staffel B) für das Semifinale. Die anderen Teams fielen deutlich ab, besonders der punktlose Auftritt von Verbandsligist Blau-Weiß Bad Frankenhausen war nach der guten Vorjahresvorstellung enttäuschend. Das erste Halbfinale gewann Martinroda um die starken Härtel, Andris und Zimmermann deutlich mit 6:0 gegen die kräftemäßig nachlassenden Gothaer. Das zweite Halbfinale entschied Arnstadt gegen Erfurt Nord mit 3:1 für sich. Gotha sicherte sich im Neunmeterschießen Platz drei, zum torarmen und mäßigen Finale mit Skabas Siegtor ist schon alles gesagt. Trotz des überschaubaren Niveaus gab es natürlich Auszeichnungen, die Ehrenpreise, die Mario Thöring selbst kreiert hat, zeigen die Wahrzeichen von Mühlhausen und Bad Langensalza und sollen so das Miteinander dokumentieren, für das der SALZA-Cup stehen soll. Bester Torhüter wurde Kevin Schoepe (Erfurt Nord), bester Torschütze mit vier Treffern Benjamin Härtel (Martinroda) und den Preis als bester Spieler konnte Raul Amato, der Spielmacher des Turniersiegers SV 09 Arnstadt, in Empfang nehmen. Der riesige Travertinpokal blieb dennoch sicherheitshalber in Bad Langensalza. Vor zwei Jahren hatte Arnstadts Torjäger Ruschke den Pokal mitgenommen und die lange Suche der Preußen nach ihrem Wanderpokal endete in Ruschkes Vitrine. Im nächsten Jahr geht es zurück in die dann vergrößerte SALZA- Halle und, die rührigen ehrenamtlichen Organisatoren des FSV Preußen um Präsident Benno Harbauer werden das in bewährter Weise realisieren.