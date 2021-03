2500 Euro für Mühlhäuser Hospiz

Der Verein „For Life“ hat von der Linden-Apotheke in Mühlhausen eine Spende über 2506 Euro bekommen. Das Geld stammt aus der Verteilung von FFP2-Masken an Menschen mit Berechtigungsschein im Januar und Februar. Pro Maskenpaket ist ein Eigenanteil von zwei Euro fällig, den die Apotheke nicht selbst einbehält, sondern gemeinnützigen Verein zugute kommt, erklärt Inhaberin Claudia Timmermann. In einer Onlineabstimmung können Nutzer sozialer Medien jeden Monat entscheiden, welchen Verein das Geld erreichen soll. Der Verein „For Life“ setzt sich aktuell für den Bau eines stationären Hospizes in Mühlhausen ein. Zusammen mit dem Ökumenischen Hainich-Klinikum (ÖHK) als Bauherr arbeite man im Moment an der Planung, sagt Mitbegründer Oskar Mikulik. Das Gebäude soll nahe dem Kindergarten und der Kirche auf dem Gelände des ÖHK entstehen.

