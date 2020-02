Ein 26-Jähriger hat sich in Mühlhausen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. (Symbolbild)

Mühlhausen. Ein 26-Jähriger hat sich in Mühlhausen eine Verfolgung mit der Polizei geliefert. Er stand unter Drogen und hatte keinen Führerschein.

26-Jähriger flieht in Mühlhausen berauscht vor der Polizei

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

26-Jähriger flieht in Mühlhausen berauscht vor der Polizei

Ein 26-jähriger Autofahrer, der von Drogen berauscht und ohne Führerschein in Mühlhausen unterwegs war, hat sich am Montagmittag eine Verfolgung mit der Polizei geliefert. Polizisten wollten den Mann auf einem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Industriestraße kontrollieren, teile die Polizei mit.

Der Mann aber entzog sich der Kontrolle und flüchtete über die Pommernstraße. Bei der Verfolgungsfahrt nahm der Mann anderen Autofahrern die Vorfahrt, fuhr über Rot und raste mit über 125 Stundenkilometer über einen Radweg.

Die Flucht endete auf einem Feldweg zwischen Kaisershagen und Sollstedt, wo die Polizei das Auto stoppen konnte. Der Fahrer hatte in der Zwischenzeit die Plätze mit der Beifahrerin getauscht. Im Auto waren auch zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 22-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Telefonnummer 03601/4510 zu melden.