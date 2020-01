265 Läufer starten in Mühlhausen sportlich in das neue Jahr

Zum 18. Mal nutzten am Sonntag Freizeitläufer aus der Region den Mühlhäuser Neujahrslauf, um sportlich ins neue Jahr zu starten. Bei den Runden entlang der historischen Stadtmauer ging es jedoch weniger um sportliche Höchstleistung. Der Lauf ist vielmehr Treffpunkt der Sportler, um Neujahrsgrüße auszutauschen und den Blick auf den Laufkalender 2020 zu werfen. 265 Starter wurden diesmal gezählt. Das Teilnehmerfeld war so bunt gemischt, wie es die Laufszene ist: Wirtschaft, Politik, Vertreter aus Vereinen und Verbänden.

Guido Kunze mit der Startpistole. Foto: Alexander Volkmann

Auf den 1,6 Kilometer langen Rundkurs am Lindenbühl ging auch der im November neu gewählte Vizepräsident des Thüringer Leichtathletikverbandes, Jens Panse. Mit sieben Startern vom Universitätssportverein (USV) Erfurt kam er nach Mühlhausen.

Er widme sich dem Breitensport im Verband und die zahlreichen Läufe in ganz Thüringen gehörten zweifelsfrei dazu. Der Neujahrslauf in Mühlhausen sei liebevoll organisiert, lobt Panse. „Bei Guido Kunze sind wir in guten Händen.“

Gemeinsam mit seiner Frau Gaby organisiert der Mühlhäuser den Lauf seit vielen Jahren. Unterstützung kommt dabei vom Rehasportverein, der Thüringentherme und der VR-Bank Westthüringen. Deren Stiftung Westthüringen erhält pro erwachsenem Läufer einen Euro der Startgebühr. Die meisten der Läufer seien „Wiederholungstäter“, sagt Kunze und zudem diejenigen, die fast täglich ihre private Laufrunde machten. Doch sicher seien auch einige dabei, die ihre guten Vorsätze bis zum Sonntag mitnehmen konnten.

Die Läufer gingen auf den 1,6 Kilometer langen Rundkurs ohne Zeitmessung. Foto: Alexander Volkmann

Der Erfolg des Neujahrslaufs liege wohl darin begründet, dass es keine Zeitmessung gebe. Jeder habe die Möglichkeit, so viele Runde zu laufen, wie es die Verfassung zulasse. Man könne dabei gut miteinander ins Gespräch kommen.

Für Extremsportler Kunze war 2019 ein besonderes Jahr – allerdings nicht, was körperliche Höchstleistungen angeht. Vielmehr sei sein erster eigener Film ein großer Erfolg gewesen. „Der lange Weg der Schokolade“ über seine Reise 2018 zu den Kakaobohnenplantagen in Südamerika wird am Freitag, 10. Januar, 19.30 Uhr, auch im Mühlhäuser Kino gezeigt und soll bald in ausgewählten Städten Ecuadors und Kolumbiens aufgeführt werden.