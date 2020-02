27 Millionen Haushalt der Nottertal-Heilinger Höhen: Doch die Wünsche sind bescheiden

130 Minuten. Dann war Montagabend in Bothenheilingen die historische – weil erste – Ratssitzung der zum 31. Dezember gegründeten Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen Geschichte. Von einem kurzen Schlagabtausch zwischen Schlotheims Ortschef Hans-Joachim Roth (CDU) und Verwaltungsleiterin Nicole Gehret über das Aufstellen eines Wahlleiters abgesehen: Der Start verlief harmonisch. Über den Leiter der Wahlen zu Stadtrat und Bürgermeister muss auf einer späteren Sitzungen entschieden werden. Fest steht: Roth will kandidieren, Gehret ließ es sich offen. Weitere Namen sind im Gespräch.

Die 48 einstigen Gemeinde- und Stadträte gehören dem Stadtrat der Landgemeinde an. Die Bürgermeister besitzen im Stadtrat Rede-, aber kein Stimmrecht.

Die Räte beschlossen ihre Arbeitsgrundlage: Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Und sie bekamen den Haushalt der Gemeinde vorgestellt. Nicole Gehret, die von der Kommunalaufsicht eingesetzte Beauftragte der Gemeinde, brachte den Haushalt ein. Die Ortschaftsräte sollen ihn nun konkretisieren.

27,7 Millionen Euro: Dank der zwölf Millionen, die der Freistaat der Gemeinde Nottertal-Heilinger Höhen spendierte für den Zusammenschluss von Schlotheim, Obermehler, Bothenheilingen, Issersheilingen, Kleinwelsbach und Neunheilingen, hat der Haushalt der Gemeinde ein enormes Volumen. Doch: 11,8 Millionen Euro sind Entschuldungshilfen. Der reine Vermögenshaushalt beläuft sich auf 4,2 Millionen Euro. Die können letztlich investiert werden.

Goldene Schlösser wird man sich dennoch nicht bauen. Neunheilingens Ortsteilbürgermeister Sandro Seeländer (parteilos) mahnt zum sorgsamen Umgang mit dem Geld, um nicht in Schieflage zu geraten.

Auch wenn der Haushalt erst im März beschlossen werden soll, so wurden dennoch einige Baumaßnahmen angeschoben – jene, die die Dörfer und die Stadt Schlotheim bereits 2019 auf die Wunschliste geschrieben haben . Es geht vor allem um Planungs- und Handwerkerleistungen, die die Verwaltung vorbereiten soll. Issersheilingen benötigt eine Fluchttreppe, um weiter Veranstaltungen auf dem Saal durchzuführen. In Bothenheilingen muss sich einiges am Dorfgemeinschaftshaus tun, Neunheilingen möchte eine Mietwohnung in der einstigen Schule sanieren, Obermehler die Pfarrgasse befestigen. Vor dem Zusammenschluss habe die Gemeinde dafür ebenso wenig Geld vorrätig gehabt, wie für die Sanierung von Fassade, Kellerdecke, Fußboden im Dorfgemeinschaftshaus, das ein Einzeldenkmal ist, sagte Obermehlers Ortschef Heiko Willfahrt (parteilos).

Einen Teil der Kosten wollen die Dörfer man von der Neugliederungsprämie bezahlen, für den anderen Teil Geld aus dem Leader-Programm, einem Förderprogramm für den ländlichen Raum, abrufen. Auf Geld vom Land greift die Stadt beim Umbau des Kindergartens in Schlotheim zurück. Dort soll der Sanitärbereich so umgebaut werden, dass mehr Kinder unter zwei Jahre aufgenommen werden können. 15.000 Euro wird das kosten, 13.500 kommen vom Land. Bisher habe man nicht alle Kinder unter zwei Jahren aufnehmen können, so Hans-Joachim Roth.