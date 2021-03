289 Decken für Mühlhäuser Nikolaischule

Ben (vorne) und Henrik freuen sich über eine Decke im Unterricht. Weil ständig gelüftet werden muss, lernen sie meistens in ihren Winterjacken.

Die Schüler der Nikolaischule in Mühlhausen haben jetzt insgesamt 289 Decken bekommen, damit sie im Unterricht nicht frieren müssen. Denn aktuell müssen Klassenräume wegen der Corona-Hygienevorschriften regelmäßig gelüftet werden. Und weil die Außentemperaturen derzeit häufig noch im einstelligen Bereich liegen, verbringen die Grundschüler einen Großteil der Unterrichtszeit mit An- und Ausziehen, berichtet Lehrerin Franziska Volkhardt von der Nikolaischule: „Wir lüften nach jeder halben Stunde und dann auch immer für etwa zehn Minuten. Jedes Mal ziehen sich die Schüler dann erstmal ihre Jacken und Schals an und später wieder aus. Das sorgt für Unruhe.“