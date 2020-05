Paul Ludwig, Phillip Klimosch und Maxi Zimmermann (von links) freuen sich über das neue Insektenhotel an der Grundschule in Schönstedt.

Bad Langensalza. Unternehmen TMP Fenster & Türen schafft einen Obstgarten am Stammsitz und will Kindereinrichtungen beschenken.

30 Insektenhotels für Obst aus der Region Bad Langensalza

Thematische Gärten haben in Bad Langensalza eine lange Tradition. Jetzt ist ein neuer Obstgarten mit alten, einheimischen Sorten dazu gekommen.

Initiator und Anleger ist die ortsansässige TMP Fenster + Türen GmbH. Anlass war der Bau einer neuen Logistikhalle unweit des Stammsitzes im Homburger Weg. „Wir haben auf dem Gelände größere freie Flächen, wo wir einfach Rasen hätten säen können. Das entspricht aber nicht unserer Philosophie der Nachhaltigkeit. Deshalb haben wir uns bewusst für die Anpflanzung von alten Obstsorten und Beerenbüsche entschieden“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Helbing.

Das neue Stadtgrün soll aber nicht allein Mitarbeitern und Anwohnern zugute kommen, sondern ganz besonders auch den Insekten neuen Wohnraum und frischen Nektar bieten. Nachhaltig wird laut Helbing auch die Bewässerung sein. Denn dazu werde Regenwasser genutzt, das vom Hallendach in unterirdische Zisternen fließt und dort gesammelt wird.

Gesund, wenig Zucker und viel Geschmack, so sollen in einigen Jahren die Früchte werden: Apfelsorten aus Urgroßvaters Garten eben. Damit die Ernte auch reichlich ausfällt, ist eine regelmäßige Bestäubung wichtig. Ihr neues Zuhause finden die kleinen Helfer in Form von Bienen und Wespen ab sofort im eigenen Insektenhotel. Die Ansaat von Wildblumen macht das Gelände für sie zudem noch attraktiver.

TMP feiert in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Das ist laut Helbing Anlass, in den nächsten sechs Jahren jährlich fünf Insektenhotels zu bauen. Diese gehen dann an regionale Kindereinrichtungen, die zum Beispiel eigene Gärten bewirtschaften. Die ersten sechs Insektenhotels wurden bereits fertig. Gebaut wurden sie von dem erfahrenen Entomologen Wolfgang Klemm, der bereits über 20 Jahre bei TMP arbeitet und seit über 40 Jahren Mitglied im Thüringer Entomologenverein ist.