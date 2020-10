30 Jahre Einheit in Mühlhausen – ein Grund zum Feiern?

Am einstigen Republikgeburtstag präsentierte die Mühlhäuser Buchhandlung Strecker im Haus der Kirche eine politische Podiumsdiskussion. Dabei waren Uta Heyder als Herausgeberin des Buches „Born in the GDR – angekommen in Deutschland“ und die Protagonisten, die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU), die Saatguhändlerin Heike Janetzko und der Künstler Jost Heyder.

Ansinnen Uta Heyders war es, einen Beitrag zu 30 Jahre Mauerfall zu leisten. Sie befragte Menschen aus Mitteldeutschland zu ihrem Leben in der DDR und der Wende. Dieses Buch als Dokumentation in die Geschichte zu stellen, um die DDR trotz allem Stolz über das Erreichte nicht zu vergessen war Intention der Herausgeberin. Entstanden ist ein Buch mit 30 Biografien von Menschen mit Ecken und Kanten, die den Übergang von einer Gesellschaftsordnung zur anderen erlebt haben. Jost Heyder, der den Mauerzyklus erschuf, welcher das Buchcover illustriert, sieht seine Beziehung zu Mühlhausen und die Gemeinschaft des Kulturbundes als einst für sich Halt gebend, bezeichnet Qualität und künstlerische Dichte der DDR als anspruchsvoll. Die Marktwirtschaft stellte seine sichere Selbstständigkeit auf den Kopf. Mit einem interessanten Lebensbogen wartete Heike Janetzko auf, die sich selbst als Botschafterin für Deutschland sieht und die Herausforderung der Einheit gemeistert hat. „Ich mache die Wüste bunt“, so das Motto der Saatguthändlerin, die im arabischen Raum arbeitet. Christine Lieberknecht bezeichnet sich als „DDR-untypisches Pfarrerskind“, dem die Theologie in die Wiege gelegt wurde. Sie liebt die Menschen, appelliert an die Dankbarkeit, ob der friedlichen Wende und wünscht sich eine gesamtdeutsche Vernetzung. Der Abend wurde durch die Partnerschaft für Demokratie gefördert und fand in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbibliothek Jakobikirche statt.