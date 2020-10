3000 Euro für Kleingartenvereine der Hainich-Region

Drei Kleingartenvereine konnten je 1000 Euro für Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten entgegennehmen, hieß es aus dem Landratsamt. Alle drei hatten Landrat Harald Zanker (SPD) um Unterstützung an gebeten. Die Anlage Rasenmühle in Bad Langensalza wolle das Geld für einen Wasseranschluss verwenden. In Großengottern will man die Elektroanlage erneuern, während im Bad Langensalzaer Taubental Reparaturen am Gemeinschaftshaus anstehen.