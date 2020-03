4,5 Millionen Euro werden in das Areal zwischen Kilianistraße und Erfurter Straße investiert – für Sanierungen und Neubau Bis September soll die Revitalisierung des Gebietes am Rande der Altstadt abgeschlossen sein.

Viereinhalb Millionen Euro werden in diesen Wochen in das Areal zwischen Kilianistraße und Erfurter Straße in Mühlhausen investiert. Ein Anbau ist bereits geschaffen, die Arbeiten an einem weiteren Neubau sind ebenfalls weit fortgeschritten. Für die Wohnungen im Altbau in der Kilinistraße haben sich bereits erste Mieter gefunden.

Auf drei Etagen entstehen in einem Neubau Wohngemeinschaften für 24 Senioren. Die wird der Pflegedienstleiter Critical Care aus Nordhausen betreiben. Geplante Eröffnung ist im Juni. „Bei uns steht das Wohnen im Vordergrund; die Menschen müssen nicht ständig an ihre Gebrechen erinnert werden“, sagt René Griesel, der Geschäftsführer. 14 Anfragen gebe es bereits. Die Ein-Zimmer-Appartments – es gibt auch ein Apartment für Ehepaare – nehmen 1000 Quadratmeter Wohnfläche ein, die auf diesem Gelände geschaffen wurde. Auch wenn man Wert darauf legt, sich von anderen stationären Heimeinrichtungen zu unterscheiden, so liege man bei den Kosten auf dem durchschnittlichen Niveau anderer Häuser der Region. Die Wohngemeinschaften sollen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen, wenn möglich gemeinsam kochen oder auch einkaufen. Eine Musterwohnung in der Senioren-Wohngemeinschaft ist bereits eingerichtet. In der nahmen Investor David Hagedorn (links) und Critical-Care-Geschäftsführer René Griesel schon mal Platz. Foto: Claudia Bachmann Wer in eine der Wohngemeinschaften einziehen will, braucht einen Pflegegrad. Rund um die Uhr stehen nach Aussage von Griesel Betreuungshelfer und Alltagsbegleiter sowie Pflegefachkräfte zur Verfügung. Darüber hinaus wird es auf dem großen Areal zwischen Kiliani- und Erfurter Straße 15 Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen, zwischen 60 und 120 Quadratmeter groß, in zwei Altbauten und einen Neubau geben. Sechs davon sind nach Aussage von Investor David Hagedorn bereits vermietet. Für das Gelände ist es das positive Ende eines zähen Ringens um Revitalisierung. Das Grundstück in der Kilianistraße 12/13 war von der Stadt nur schwer an einen Interessenten zu veräußern. Deshalb leistete die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) seit 2017 die Vorarbeit. Die Abrissbagger hatten viel zu tun. Das Haus in der Kilianistraße, das einst die Nummer 13 trug, ist abgerissen. Nur so war es möglich, dass die großen Baufahrzeuge das Gelände erreichen. Das Areal zwischen der Kilianistraße und der Erfurter Straße 28 war sehr verbaut. Zuletzt gab es fast 30 Mieter für die vielen Garagen und kleinen Werkstätten. Einst war dort ein Ofenbauer ansässig. Auch eine Tankstelle hat sich dort einmal befunden. Die Reste wurden nun beseitigt. Rund zwei Millionen Euro kostete es, das Gelände zu beräumen, ehe sie es an Hagedorn verkaufte. Je ein Drittel kam vom Land und vom Bund, den Eigenanteil spendierte die SWG der Stadt. Abgerissen werden musste auch ein etwa 30 Meter hoher Schornstein. Zum 1. Juni sollen ersten Mieter einziehen. Dann sollen die Arbeiten auf dem Hof weitgehend abgeschlossen sein und nur noch der Innenausbau des Gebäudes an der Erfurter Straße anstehen. Auch der soll bis September geschafft sein. Für Hagedorn soll es in Mühlhausen weitergehen. Es sei eine Idee, einen Wohnpark für Alzheimer Patienten zu schaffen. Vorbild könnte ein in den Niederlanden umgesetztes Projekt sein. Tag der offenen Baustelle: Sonntag, 15. März, zwischen 10 und 16 Uhr.