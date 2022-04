471 Ostereier in Mühlhausen für Flüchtlingskinder und ihre Familien

Mühlhausen. Eine Spendenaktion des Priorats in Mühlhausen bringt über 900 Euro für geflüchtete Familien ein.

Insgesamt 941,78 Euro sind bei der Ostereier-Aktion „Kinder helfen Kindern“ des Priorats im Mühlhäuser Puschkingarten am Osterwochenende für Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine gespendet worden. Wie es in einer Mitteilung heißt, kamen 471 von Kindergartenkindern bemalte Eier am Ostersamstag zusammen, für die die Veranstalter jeweils einen Euro an den Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen zur Unterstützung der geflüchteten Kinder und ihrer Familien spendeten. Umrahmt wurde die Spendenaktion am Samstag von einem bunten Nachmittag für die ganze Familie.

„Wir sind aus mehreren Gründen glücklich. Die Kinder hatten Spaß und durften sich außerdem aktiv an einer kleinen Hilfsaktion beteiligen. Im wahrsten Sinn des Wortes spielerisch etwas Gutes zu tun – besser kann es kaum sein. Wir möchten uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken und hoffen, dass wir das Leid wenigstens ein wenig abmildern können“, erklärte Maria Stecher, die Geschäftsführerin des Priorats, in der schriftlichen Mitteilung.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Personal des Puschkinhauses steuerte zusätzlich einen Teil der Trinkgelder des Tages bei. Die Inhalte der aufgestellten Spendenboxen und eine finanzielle Unterstützung der Mühlhäuser Freimaurerloge hätten das Spendenpaket abgerundet.