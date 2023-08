5000 Euro für Bauherren: Mühlhausen lobt Preis aus

Mühlhausen. Noch bis zum 31. August sind Bewerbungen für den Mühlhäuser Bauherrenpreis möglich. Heimatgefühl, Eigeninitiative und Bürgerengagement sollen gefördert werden.

Für den Mühlhäuser Bauherrenpreis sind noch bis zum 31. August Bewerbungen möglich. Ziel ist es, die weitere Stadt- und Ortsteilsanierung zu unterstützen. „Heimatgefühl, Eigeninitiative und Bürgerengagement sollen gefördert werden“, heißt es in der Ausschreibung. Insgesamt 5000 Euro stehen als Preisgelder zur Verfügung.

Der Bauherrenpreis wird vergeben für beispielhafte Erhaltung oder Wiederherstellung von Sanierungsobjekten, vorbildlich ausgeführte Fassadenrekonstruktionen oder Lückenschließung durch Neubauten. 2022 wurde Astrid Faber vom Verein „Diakonie Doppelpunkt“ für das Konzept „Leben im Quartier“ ausgezeichnet, wo in den Gebäuden Holzstraße 11 und 12 insgesamt zwölf Wohneinheiten entstanden. Den zweiten Preis bekam Sebastian Zeng, der ein energiesparendes Mehrfamilienhaus in der Bollstedter Gasse baute.

Fachjury entscheidet über Anzahl der Preise

Teilnehmen können private Bauherren, die ein Bauvorhaben innerhalb des Stadtgebietes Mühlhausen oder in den Ortsteilen innerhalb der beiden zurückliegenden Kalenderjahre 2022 und 2021 abgeschlossen haben. Sie müssen am Beginn und am Ende der Baumaßnahme Bauherren gewesen sein.

Bewertet werden ausschließlich Wohnhäuser beziehungsweise Wohn- und Geschäftshäuser. Wohnungsunternehmen und -genossenschaften können in die Wertung aufgenommen werden, sind jedoch von Geldpreisen ausgeschlossen. Über die Anzahl der Preise und die Höhe der Preisgelder entscheidet die Fachjury.

Bewerbungsunterlagen, Formular und Informationen online unter: www.muehlhausen.de/bauherrenpreis.