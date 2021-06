57-Jährige durch Hundebisse schwer verletzt

Bad Tennstedt. Im Unstrut-Hainich-Kreis wurde eine 57-Jährige durch Bisse im Gesicht schwer verletzt, als sie ihren eigenen Hund vor einem anderen schützen wollte.

Schwere Bisswunden im Gesicht trug eine Hundebesitzerin am Dienstag in Bruchstedt im Unstrut-Hainich-Kreis davon. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war sie am Abend mit ihrem Mann und ihrem kleineren Terrier auf einem Feld unterwegs, als plötzlich ein Berner Sennenhund angerannt kam.

Dessen Besitzer habe den Terrier und seine Besitzer nicht wahrgenommen, als sie ihren Hund von der Leine ließen. Die Besitzerin des Terriers habe sich schützend über ihr Tier gebeugt, als der Berner Sennenhund zubiss. Seinen Besitzern gelang es schließlich, die beiden Hunde zu trennen. Die 57-jährige Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, ihr Terrier wurde tiermedizinisch behandelt.