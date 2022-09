69 Firmen präsentieren sich auf der Berufsmesse in Mühlhausen

Unstrut-Hainich-Kreis. Viele Unternehmen aus der Region informieren zu Jobs, Ausbildung und Quereinstieg. Das Ziel ist es, Fachkräfte im Unstrut-Hainich-Kreis zu halten.

69 Aussteller werden sich auf der Messe Beruf-Bildung-Karriere – Jobs in der Region (BBK) präsentieren. Diese findet am Samstag, 24. September, auf dem Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Mühlhausen statt. Die Messe richtet sich den Veranstaltern zufolge nicht nur an Fachkräfte.

Auch Azubis, Minijobber, Quereinsteiger, Praktikanten, Studenten und Weiterbildungsinteressierte sollen angesprochen werden. „In Zukunft werden im Landkreis nicht mehr ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die BBK ist ein Baustein, um diesem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.

Ziel ist es, Pendlern wieder Chancen bei leistungsfähigen, ortsansässigen Firmen aufzuzeigen. Und ihnen bewusst zu machen, dass es auch im grünen Herzen Deutschlands gut bezahlte Jobs gibt“, wird Landrat Harald Zanker (SPD) zitiert. Zudem soll das gesamte Spektrum an Ausbildungsplätzen im Unstrut-Hainich-Kreis vorgestellt werden.

Für jeden, der sein Geld in der Heimat verdienen möchte, gebe es attraktive Möglichkeiten.

Messe Beruf-Bildung-Karriere, 24. September, 10 bis 15 Uhr, Berufsschulcampus Unstrut-Hainich, Sondershäuser Landstraße 39, Mühlhausen, Eintritt frei.