78 Bäume für die Vogteier Flur

An zwei Wegen in der Landgemeinde Vogtei will der Energiedienstleister Boreas Bäume pflanzen. Das sollte nun auch ins Grundbuch eingetragen werden. Eigentümer der Flächen, an denen gepflanzt werden soll, ist die Kommune. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister, den Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Unternehmen zu schließen – nach einiger Diskussion.

Hintergrund ist das Projekt „Herzlich grün – Lebensvielfalt zwischen Unstrut und Hainich“. Das stellten bereits im Dezember die Kreisverwaltung und Boreas vor. Boreas hat im Landkreis zahlreiche Windräder aufgestellt. Das ist mit umfangreichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden, die schon von gesetzeswegen regelmäßig naturschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen nötig machen. Boreas unterzeichnete deshalb im Sommer vergangenen Jahres eine Vereinbarung mit dem Landkreis.

Innerhalb von fünf Jahren werden über das Grün-Projekt gut 500.000 Euro in Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen investiert. 12.000 Euro und 78 Bäume sollen nun in der Vogtei investiert werden, erläuterte Boreas-Regionalleiter Sebastian Offenhaus den Gemeinderäten. Der Vertrag laufe bis 2048, dann erlösche auch automatisch der Eintrag ins Grundbuch. Dennoch will sich das der Gemeinderat schriftlich festhalten lassen. Ebenso, dass man nicht zu Ersatzpflanzungen verpflichtet ist.

Bereits im Dezember, als innerhalb des Projekts „Herzlich grün“ 40 Bäume an einem Graben zwischen Baumschule und Kirschtrift gepflanzt wurden, hatte Martin Weißenborn, der Geschäftsführer der Baumschule in Oberdorla, gegenüber unserer Zeitung erklärt: „Alle unsere gemeinsamen Pflanzungen werden mit einem dreijährigen Pflegevertrag abgesichert.“ So würden die Bäume regelmäßig gegossen, auch die Pflanzscheibe werde in festgelegten Abständen gemäht und gepflegt. Falls weitere Kosten durch längere Trockenperioden anfallen, werde dies nach voriger Absprache dem Auftraggeber, also Boreas, in Rechnung gestellt.