Infrastruktur-Staatssekretärin Susanna Karawanskij übergab am Friederickenschlösschen den Zuwendungsbescheid an Bürgermeister Matthias Reinz und den Vorsitzenden des Gewerbevereins Christian König.

80.000 Euro für Innenstadt-Netzwerkinitiative

Die Kurstadt steuert bis 2022 die von der Industrie- und Handelskammer Erfurt angestoßene Netzwerkinitiative „Innenstädte erfolgreich machen“, an der Apolda, Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Sömmerda mitwirken. Dafür übergab Infrastruktur-Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) am Freitag den Zuwendungsbescheid für 80.000 Euro an europäischen Fördermitteln. „Das ist ein Meilenstein“, so Gewerbevereinschef Christian König (links) und Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos).