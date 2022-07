87-Jähriger in Hüpstedt verwechselt Bremse mit Gas

Hüpstedt. Ein Rentner in Hüpstedt im Unstrut-Hainich-Kreis verwechselte Gas und Bremse und fuhr gegen eine Schutzplanke.

Am Sonntagnachmittag rauschte ein Rentner in eine Schutzplanke in Hüpstedt im Unstrut-Hainich-Kreis. Der 87-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.20 Uhr die Landstraße zwischen Hüpstedt und Rüdigershagen. In einer Linkskurve wollte der Mann sein Tempo drosseln. Er verwechselte jedoch die Bremse mit dem Gas, so die Polizei.

Er kam nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen eine Schutzplanke. Der Rentner blieb laut Polizei zum Glück unverletzt. Sein Polo musste abgeschleppt werden.

