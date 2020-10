A-Cappella-Konzert im Kloster Volkenroda

Das A-Capella-Ensemble Viva Voce tritt am Sonntag, 18. Oktober, im Kloster Volkenroda auf. Die fünfköpfige Gruppe stammt aus Ansbach in Bayern und hat sich in der deutschsprachigen Kultur- und Theaterwelt mit seinem unverwechselbaren Stil etabliert. Dieser Vox Pop, wie sie es nennen, kommt zu 100 Prozent ohne Instrumente aus. Die Einzigartigkeit jeder einzelnen Stimme, vereint mit gegenwärtigen vielseitigsten Vokal-Perkussionisten, sorgt für ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Mit ihrem Programm „Ein Stück des Weges“ legen die Sänger den Schwerpunkt auf die Begegnung von Mensch, Raum und Musik.

Beginn ist um 17 Uhr im Christus-Pavillon des Klosters Volkenroda. Da der Pavillon nicht beheizt werden kann, sollten Gäste eine Decke mitbringen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich unter www.reservix.de, sowie an der Abendkasse.