Abendrot überm Unstrut-Hainich-Kreis lässt ahnen: Wer ist dieser Vater im Himmel?

Matthias Hemmann, evangelischer Pfarrer in Kloster Zella bei Struth im Unstrut-Hainich-Kreis, hat eine Ahnung vom Heaven, in den Jesus aufgefahren ist, um bei seinem Vater im Himmel zu sein.

Was haben Sie denn am Vatertag gemacht?

Ich hoffe, Sie haben den Tag zu Begegnung mit lieben Menschen genutzt. Traditionell streifen da Männer gemeinsam durch die freie Natur.

Anders als beim Frauentag. Da besteht ja der Verdacht, dieser sei mehr eine Erfindung der Floristikbranche – und der Muttertag wurde 1922/ 23 tatsächlich auf Initiative des Blumengeschäftsinhaber-Verbandes geschaffen.

Matthias Hemmann ist Evangelischer Hauspfarrer in Kloster Zella. Foto: Matthias Hemmann

Dagegen profitieren vom Männertag, wenn man so sagen darf, verschiedene Gewerbe: etwa im Stockmacherdorf Lindewerra der Absatz von Wanderstöcken mit Fahrradklingel. Diese merkwürdigen Dinger dienen neben dem Laufen wahrscheinlich dazu, besser gehört und gesehen zu werden.

Nun heißt der Feiertag laut Kalender eigentlich „Himmelfahrt“. Es geht um Jesus, den Sohn Gottes, der an Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. So hat er es selbst zu einer der Frauen am Grab gesagt: „Rühre mich nicht an! denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.“ (Johannesevangelium 20,17)

Daher „Vater“tag: Gemeint ist damit Gott, der Vater Jesu, der auch unser aller Vater ist.

Auf alten Gemälden sieht man manchmal, wie der Auferstandene nach oben entschwindet, sozusagen wie auf einem Energiestrahl, direkt in den Himmel. Bloß: Wie sollen wir uns das vorstellen? Sitzt er dort, umgeben von Engeln, zwischen all den Sternen?

Unterschied zwischen Weltall und dem Himmelreich

Tatsächlich wurde damals der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin, von seiner sowjetischen Bodenstation gefragt, ob er denn Gott sehen würde. Das mag ein Propaganda-Witz gewesen sein: Gagarin sah aus seiner Raumkapsel natürlich keinen weißhaarigen Opa hinter irgendeinem Stern hervorblinzeln – und soll das auch belustigt kundgetan haben.

Denn das Weltall, das wir sehen, ist selbstverständlich nicht das Reich Gottes, das Himmelreich. Im Englischen kennt man für beides unterschiedliche Begriffe: einmal Sky, den Himmel, den unseren Augen sehen können; denken Sie nur an „Skyline“. Zum anderen: Heaven, den Himmel, den wir nicht sehen und der physikalisch nicht zu fassen ist.

Und doch gibt es Momente – etwa, wenn nach einem schönen Tag das Abendrot über dem Horizont aufzieht –, in denen wir eine Ahnung bekommen vom Heaven, in den Jesus aufgefahren ist, um bei seinem Vater im Himmel zu sein.